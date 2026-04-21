Новым руководителем ЦУР в Петербурге стала Ксения Гарькавенко

"Центр управления регионом" в Петербурге возглавила бывшая сотрудница АО "Петроцентр" Ксения Гарькавенко, сообщил "Коммерсантъ Северо-Запад" со ссылкой на собственные источники на медиарынке. Сама Гарькавенко подтвердила назначение в своих социальных сетях утром 21 апреля.

"Добрый день и добрая новость. Я перешла на должность руководителя ЦУР Санкт-Петербурга. Сейчас мой приоритет — команда, которую я уже очень ценю за это недолгое время работы. Новые ощущения? Они самые", – написала Гарькавенко.

Гарькавенко окончила Новгородский государственный университет в 2019 году. Работала в департаменте образования и молодёжной политики Новгородской области. Последнее время занимала пост руководителя интернет-дирекции "Петроцентр". Как отмечает "Ъ", она также сотрудничает с АНО "Диалог", которое курирует работу ЦУР в стране, и выступала спикером на мероприятиях о цифровых коммуникациях.

Предыдущий руководитель петербургского ЦУР Елена Никитина с октября 2025 года находится под следствием по уголовному делу о растрате бюджетных средств на телеканале "Санкт-Петербург". Среди фигурантов дела также числится ее супруг Сергей Кожокар.

Ранее директор АНО "Диалог" Владимир Табак в интервью "Фонтанке" рассказывал, что замену Никитиной будут искать среди людей, знакомых с повесткой Петербурга.

ЦУР есть в каждом субъекте России. Ведомство занимается обработкой сообщений в социальных сетях, касающихся исполнительной власти. К ним относятся жалобы, замечания и обращения по вопросам, связанным с деятельностью местных властей.

