Ъ: Дело о растрате на телеканале "Санкт-Петербург" скоро поступит в прокуратуру

Материалы уголовного дела о хищении бюджетных средств телеканала "Санкт-Петербург" передадут в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения "в ближайшее время", сообщает газета "Коммерсантъ". Причиненный ущерб петербургскому АО "Городское агентство по телевидению и радиовещанию" (АО "ГАТР") оценили в 37, млн рублей. В ближайшие дни фигуранты дела закончат знакомится с 20 томами уголовного дела.

Обвиняемыми по делу проходят шесть человек: глава петербургского ЦУР Елена Никитина, ее супруг Сергей Кожокар, блогер Николай Камнев, замдиректора телеканала Сергей Сыров, а также бывшие руководители телеканала Борис Петров и Александр Малькевич. Последний сейчас является депутатом Законодательного собрания Петербурга. Басманный районный суд Москвы в октябре 2025 года избрал фигурантам меру пресечения.

Следствие полагает, что в период с 2020 по 2021 год руководство АО "ГАТР" заключило договоры с представителем частного фонда "Новое медиа" (президентом фонда является Ирина Камнева) об информационном сопровождении деятельности администрации Петербурга. Фонд, утверждали в Следственном комитете, свои обязанности не выполнило, но предоставило фиктивные документы об исполнении договоренности. ГАТР перевел фонду 37,2 млн рублей, при этом руководство знало, что в отчетных документах предоставлены ложные сведения, говорилось в заявлениях правоохранительных органов. Денежные средства участники преступной группы обналичили, переведя на счета подконтрольных организаций, считают в СК.

Адвокаты Малькевича, который руководил каналом с января 2021 года, рассказывали ЗАКС.Ру, что их доверитель является представителем пострадавшей стороны, так как неизвестные похитили средства возглавляемой им организации. При этом он сам подписывал контракты лишь на 20 млн рублей, а не 37. После назначения он только продлевал отношения с фондом, переподписывая договоры, аналогичные прежним, отмечали адвокаты. Сам парламентарий не признает вину.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру