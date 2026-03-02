Вернуться в Петербург из ОАЭ не могут 2,7 тысячи пассажиров

С 28 февраля по 2 марта были отменены десять рейсов из Дубая и Абу-Даби в Петербург, сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу аэропорта Пулково. По данным издания, вылететь из ОАЭ не могут примерно 2,7 тысячи пассажиров. Воздушное пространство над Арабскими Эмиратами закрыто из-за военного конфликта между США, Израилем и Ираном. Кроме ОАЭ, самолеты не летают над Катаром, Бахрейном и Кувейтом. Сроки открытия воздушного пространства над Арабскими Эмиратами неизвестны.

По подсчетам Ассоциации туроператоров России, 2 марта в ОАЭ находятся 20 тысяч российских туристов. Некоторые авиаперевозчики, например "Аэрофлот", предлагают пассажирам отмененных рейсов переоформить билет на ближайшие даты.

Генконсульство России в Дубае в соцсетях рекомендует россиянам сохранить билеты и связаться с авиаперевозчиком для регистрации на новый рейс после открытия воздушного пространства. Также в ведомстве посоветовали по необходимости выбирать доступные варианты размещения, потому что туроператоры, скорее всего, не смогут оплатить проживание туристов в отелях.

В российском Министерстве иностранных дел осудили действия США и Израиля. Ведомство выразило опасение, что конфликт может обострить ситуацию на Ближнем Востоке и привести к гуманитарной катастрофе.

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру