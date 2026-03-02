ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 2 марта 2026, 17:32

Вернуться в Петербург из ОАЭ не могут 2,7 тысячи пассажиров

фото ЗакС политика Вернуться в Петербург из ОАЭ не могут 2,7 тысячи пассажиров

С 28 февраля по 2 марта были отменены десять рейсов из Дубая и Абу-Даби в Петербург, сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу аэропорта Пулково. По данным издания, вылететь из ОАЭ не могут примерно 2,7 тысячи пассажиров. Воздушное пространство над Арабскими Эмиратами закрыто из-за военного конфликта между США, Израилем и Ираном. Кроме ОАЭ, самолеты не летают над Катаром, Бахрейном и Кувейтом. Сроки открытия воздушного пространства над Арабскими Эмиратами неизвестны. 

По подсчетам Ассоциации туроператоров России, 2 марта в ОАЭ находятся 20 тысяч российских туристов. Некоторые авиаперевозчики, например "Аэрофлот", предлагают пассажирам отмененных рейсов переоформить билет на ближайшие даты.

Генконсульство России в Дубае в соцсетях рекомендует россиянам сохранить билеты и связаться с авиаперевозчиком для регистрации на новый рейс после открытия воздушного пространства. Также в ведомстве посоветовали по необходимости выбирать доступные варианты размещения, потому что туроператоры, скорее всего, не смогут оплатить проживание туристов в отелях. 

В российском Министерстве иностранных дел осудили действия США и Израиля. Ведомство выразило опасение, что конфликт может обострить ситуацию на Ближнем Востоке и привести к гуманитарной катастрофе.

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости






Рейтинг  персон ↑


О редакции Реклама