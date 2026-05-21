Роман Волковский назначен замглавы Адмиралтейского района

Бывший первый зампред комитета по молодежной политике Роман Волковский перешел на должность замглавы Адмиралтейского района, обратил 21 мая внимание "Вечерний Питер". Имя чиновника появилось на сайте администрации района.

Ранее упоминание Волковского исчезло с сайта комитета по молодежной политике. Сейчас там в качестве руководителей указаны глава ведомства Елена Разумишкина и первый зампред Анастасия Радзинская.

Волковский проработал в комитете более пяти лет. С марта 2025 года он возглавлял ведомство в статусе врио председателя. Это продолжалось до конца января 2026 года, когда должность главы комитета получила Елена Разумишкина, прежде руководившая администрацией Центрального района.

До перехода в комитет Волковский работал в администрации Приморского района, где занимал пост заместителя главы, а до того — в администрации Фрунзенского района и в комитете по управлению городским имуществом (сейчас это комитет имущественных отношений).

