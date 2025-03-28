Роман Волковский станет врио главы комитета по молодежной политике

Временно исполняющим обязанности комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями станет Роман Волковский, рассказали ЗАКС.Ру в комитете 28 марта. К исполнению обязанностей в новой роли чиновник приступит с понедельника, 31 марта.

В настоящее время Волковский занимает должность первого заместителя главы комитета. На этом посту он находится с марта 2021 года, до этого чиновник работал заместителем главы администрации Приморского района. Также за плечами у Волковского работа в администрации Фрунзенского района и в комитете по управлению городским имуществом (ныне комитет имущественных отношений).

Кадровые перестановки в комитете обусловлены переходом его председателя Богдана Заставного на должность врио главы администрации Приморского района. Он заменит на посту Елену Красильникову, которая временно руководит районом с 25 марта. Перед этим, 22 марта, стало известно о смерти предыдущего главы Алексея Никонорова, которая произошла после тяжелой болезни.

Андрей Казарлыга, фото: Комитет по молодежной политике / "ВКонтакте"