Красносельский и Приморский районы получили новых глав

Губернатор Петербурга Александр Беглов утвердил кадровые перестановки в двух районах города. Во главе Красносельского района города оказалась Ольга Акацевич, во главе Приморского – Богдан Заставный.

Ольга Акацевич возглавит Красносельский район с 31 марта в соответствии с постановлением, подписанным Бегловым. Она сменила Игоря Сушкова, занимавшего пост врио главы с декабря 2024 года. Сушков был назначен после того, как бывшего главу района Олега Фадеенко уволили в связи с задержанием по делу о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

С 2020 года Акацевич занимала пост главного государственного жилищного инспектора города. До руководства жилищной инспекции чиновница была в должности заместителя Приморского района, курируя вопросы благоустройства.

В свою очередь, Богдан Заставный был назначен Бегловым врио главы администрации Приморского района. Он также приступит к обязанностям с 31 марта. Заставный сменит на посту Елену Красильникову, временно возглавлявшую район с 25 марта после смерти бывшего главы Алексея Никонорова.

Пока Заставный продолжает занимать должность председателя комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями, который он возглавил в 2020 году. До этого чиновник с 2017 года был первым заместителем главы ведомства. Ранее Заставный уже трудился в Приморском районе – до назначения в комитет по молодежной политике он занимал пост замглавы района.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру