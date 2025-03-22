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Новости 12:15

Скончался глава Приморского района Алексей Никоноров

фото ЗакС политика Скончался глава Приморского района Алексей Никоноров

Глава администрации Приморского района Петербурга Алексей Никоноров скончался из-за тяжелой болезни, об этом 22 марта сообщил губернатор города Александр Беглов

"Выражаю глубокие соболезнования его родным, близким, друзьям, коллегам. Талантливый руководитель и организатор, надежный, деятельный  хозяйственник, он внес большой вклад в развитие Приморского района", - говорится в сообщении градоначальника на сайте Смольного.

Беглов отметил вклад Никонорова в благоустройство района, развитие общественных пространств и транспортной инфраструктуры. 

Алексей Никоноров родился в 1974 году. Окончил Государственный университет морского и речного флота имени адмирала Макарова и Среднерусский институт управления (филиал РАНХиГС). С 2014 года работал в администрации Приморского района в качестве заместителя главы. После избрания бывшего руководителя районой администрации Николая Цеда в 2021 году в Госдуму Никоноров возглавил район в качестве временно исполняющего обязанности, в апреле 2022 года был утвержден в должности главы Приморского района. 3 марта 2025 года президент России Владимир Путин наградил Алексея Никонорова орденом Дружбы

фото с сайта Смольного


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