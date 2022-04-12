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Новости 11:06

Алексея Никонорова утвердили в должности главы Приморского района

фото ЗакС политика Алексея Никонорова утвердили в должности главы Приморского района

Петербургский губернатор Александр Беглов официально назначил главой администрации Приморского района Алексея Никонорова, временно занимавшего эту должность. Информация о назначении опубликована на сайте Смольного.

Напомним, Никоноров, ранее работавший первым замглавы района, стал врио главы после того, как его предшественник Николай Цед выдвинулся кандидатом в депутаты Государственной думы от "Единой России".

Неделю назад еще трех врио глав районных администраций Петербурга утвердили в должности: приставки врио лишились Виктор Полунин в Выборгском районе, Юлия Логвиненко - в Колпинском и Сергей Петриченко - в Калининском. Все они, как и Никоноров, раньше работали заместителями глав вверенных им районов.

фото: Алексей Никоноров / ВКонтакте


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Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 
Цед Николай Григорьевич 

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