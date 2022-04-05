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Новости 13:54

Врио глав трех петербургских районов утвердили в должности

фото ЗакС политика Врио глав трех петербургских районов утвердили в должности

Петербургский губернатор Александр Беглов подписал распоряжение о назначении глав трех районных администраций, передает пресс-служба Смольного. Выборгский район официально возглавил Виктор Полунин, Колпинский район "приняла" Юлия Логвиненко, а Сергей Петриченко стал руководить Калининским районом.

До последнего времени они имели статус временно исполняющих обязанности глав районов. Еще более ранним этапом в карьере всех троих была работа в должности заместителя районного главы.

Логвиненко и Полунин, помимо госслужбы, с февраля возглавляют местные ячейки "Единой России" во вверенных им районах.


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