Врио глав трех петербургских районов утвердили в должности

Петербургский губернатор Александр Беглов подписал распоряжение о назначении глав трех районных администраций, передает пресс-служба Смольного. Выборгский район официально возглавил Виктор Полунин, Колпинский район "приняла" Юлия Логвиненко, а Сергей Петриченко стал руководить Калининским районом.

До последнего времени они имели статус временно исполняющих обязанности глав районов. Еще более ранним этапом в карьере всех троих была работа в должности заместителя районного главы.

Логвиненко и Полунин, помимо госслужбы, с февраля возглавляют местные ячейки "Единой России" во вверенных им районах.