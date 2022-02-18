"Единая Россия" меняет депутатов на чиновников

Бывший работник комитета территориального развития, два врио глав районов и чиновники, отвечающие за работу с муниципальными образованиями. Сотрудники органов исполнительной власти сменили депутатов на руководящих постах в петербургской "Единой России". ЗАКС.Ру рассказывает, кто возглавил местные отделения.

Продолжение свержения Макарова

Судя по списку новых руководителей районных ячеек "Единой России" в Петербурге, которым с ЗАКС.Ру поделились в партии, власть сменилась почти во всех отделениях. Прежнее место сохранил только секретарь подразделения в Московском районе - директор благотворительного фонда "Поступок" Борис Гвоздов.

Из депутатов Законодательного собрания место секретаря сохранил только Александр Ходосок. Но он сменил район: с Кронштадтского на Курортный. Оба входят в избирательный округ парламентария. Причем в Курортном депутат начинал политическую карьеру. В 2009 году Ходосок стал мундепом МО "Город Зеленогорск", а через четыре года возглавил этот округ. С тех пор у него теплые отношения с действующим председателем ЗакСа Александром Бельским, который в 2014-2019 годах тоже руководил муниципалитетом в Курортном районе.

Остальные местные ячейки "Единой России" теперь будут возглавлять городские чиновники. Они пришли на смену депутатам ЗакСа, которые раньше считались главными функционерами петербургского отделения.

До декабря 2021 года предводителем петербургских единороссов был Вячеслав Макаров, который дважды становился спикером парламента города. Теперь его "подвинули". Руководство партийным отделением отдали депутату Государственной думы Сергею Боярскому, а председателем ЗакСа стал Бельский, до избрания - вице-губернатор по внутренней политике. Вместе с Бельским в парламент пришли и другие бывшие чиновники.

Макаров в ЗакС избирался от территории Петроградского района. Ее называли "вотчиной" спикера. После ухода Макарова в тень петербургской политики, главу Петроградского района Ивана Громова сначала перевели в Калининский район, а затем арестовали по делу о мошенничестве.

Секретарем отделения "Единой России" в Петроградском районе до недавнего времени был депутат ЗакСа Юрий Гладунов, когда-то бывший главой этого района. Теперь руководить местным отделением назначили Максима Аршинова, начальника общего отдела в администрации Петроградского района. Но на этой должности он совсем недавно - с 15 февраля, сообщили ЗАКС.Ру в органе власти.

До этого имя Аршинова встречается в декларации комитета территориального развития за 2020 год. Там он обозначен как главный специалист отдела по координации деятельности администраций районов Петербурга.

Политологи считают, что изменения в реготделении "Единой России" происходят ради очищения рядов от людей экс-главы петербургских единороссов Макарова.

- Очевидно, избавляются полностью от Вячеслава Серафимовича, от его людей, от того, кто ему обязан, кого он привел. Меняют на полностью лояльных новому руководству ЗакСа и руководству по партийной линии, тому же самому Боярскому, - поделился своим мнением с ЗАКС.Ру политический психолог Александр Конфисахор.

Рано или поздно подобные изменения должны были произойти, считает политолог Валентин Бианки. По его словам, процесс обновления начался еще с выборов в городской парламент:

- В Петербурге у нас существовало формально два центра власти, не было консолидированной системы. Сейчас продолжается тот же процесс, который мы видели на выборах в ЗакС - определенная консолидация власти, после ее некоей разбалансировки. <...> Тут вопрос не только персонально Беглова или кого-то, просто этот процесс так или иначе в какой-то момент должен был начаться. Вот с ЗакСа началось, сейчас продолжается.

Засилье чиновников

Почти все новые секретари местных отделений - заместители глав районных администраций. Большинство новоизбранных руководителей ответственны за работу с муниципальными образованиями.

Так, в Адмиралтейском районе руководство в свои руки взяла замглавы администрации Полина Бабаева. Сейчас она курирует вопросы взаимодействия с органами местного самоуправления, информатизации и связи, сектора информации. До этого Бабаева долгие годы трудилась в администрации Невского района. Последняя должность там - начальник отдела организационной работы и взаимодействия с органами местного самоуправления.

За контакты с местным самоуправлением отвечает секретарь в Калининском районе - замглавы районной администрации Наталья Янус. Аналогичные полномочия у замглавы администрации Красносельского района и теперь секретаря местного отделения "Единой России" Елены Гавриленко.

Их коллега из Петродворцового район Елена Щербина тоже среди прочего курирует и работу с муниципальными образованиями. Идентичные полномочия у нового секретаря и замглавы администрации в Приморском районе Инессы Волковой, а также ее коллег по Пушкинскому району Евгении Ворониной, по Красногвардейскому району Ольги Козловой и по Центральному району Елены Трофимовой. Во Фрунзенском районе партийным отделением будет руководить начальник отдела организационной работы и взаимодействия с ОМСУ районной администрации Екатерина Сойту.

Новый секретарь партийной ячейки в Кронштадтском районе Елена Лёвина тоже работает в администрации. Она руководит отделом организационной работы и взаимодействия с органами местного самоуправления.

Замглавы Кировского района Андрей Антонец, возглавивший местное отделение, курирует вопросы внешних связей, взаимодействия с органами местного самоуправления, молодежной политики, информатизации. Он неоднократно становился героем СМИ. В частности, по темам, связанным с выборами. В 2016 году Антонец заявил, что политик Андрей Пивоваров, будучи кандидатом в депутаты, якобы распространял оформленную с нарушением закона агитацию. На следующий год на замглавы района жаловались в КПРФ. Первый секретарь Кировского райкома компартии Анатолий Горюнов сообщил, что Антонец якобы неоднократно ему звонил с настойчивыми просьбами не выдвигать в состав избиркома МО "Морские ворота" Глеба Чипигу, который тогда был координатором "Наблюдателей Петербурга". На последних выборах чиновник оправдывал охрану в администрации, которая не пустила в здание кандидата в депутаты Савву Федосеева для подачи документов в избирком.

В публикациях о выборах встречается и секретарь местного отделения "Единой России", первый замглавы администрации Василеостровского района Галина Королева. Еще в 2014 году перед голосованием за новых муниципалов очевидцы сообщили ЗАКС.Ру, что Королева якобы ходила по бюджетным организациям и раздавала списки кандидатов, за которых надо голосовать. С этими бумажками некоторые люди приходили на избирательные участки, утверждал экс-кандидат Николай Артеменко.

Непосредственно с выборным процессом связана новый секретарь отделения единороссов в Невском районе Анна Дрозд. Она член территориальной избирательной комиссии №53, которая проводит голосование на части Невского района. Совмещение двух этих постов никаким нормам не противоречит, сообщил ЗАКС.Ру заместитель председателя Санкт-Петербургской избирательной комиссии Олег Зацепа. Он уточнил, что Дрозд заявление о выходе из состава ТИК не подавала.

До декабря 2021 года секретарь отделения единоросоов была председателем этого терризбиркома №53. В этой должности она провела выборы депутатов ЗакСа и Госдумы в сентябре 2021 года. В парламенты переизбрались уже действовавшие депутаты Юрий Авдеев (ЗакС) и Михаил Романов (Госдума) - оба единороссы.

До ТИКа Дрозд работала в избиркоме муниципального образования "Народный", когда там проходили выборы в 2019 году. В день голосования СМИ сообщили, что избирателям выдали бюллетени по другому округу. Сейчас Дрозд - замглавы администрации Невского района. В этой должности она среди прочего курирует работу по взаимодействию с органами местного самоуправления.

Из всех новых секретарей местных отделений "Единой России" в Петербурге точно занимаются органами местного самоуправления 14 из 18 человек.

Опрошенные ЗАКС.Ру политологи связывают такую ротацию с предстоящей муниципальной реформой. Профильные чиновники нужны для подготовки к предстоящим выборам в местном самоуправлении, уверены эксперты.

- Независимо от того, в каком году будут муниципальные выборы 2022, 2023 или даже в 2024, конечно же, это шаг по подготовке к ним, который будет иметь принципиальное значение для выборов МСУ. Хотя, мне кажется, что перестановки даже сейчас окажут влияние, потому что они показывают механизм управления. Если до этого, условно, для ориентирующихся на Макарова людей было все не так однозначно, сейчас всем показывают, что нет, все однозначно, - считает Бианки.

Временное в постоянное

Среди новых секретарей местных отделений "Единой России" двое - временно исполняющие обязанности глав районных администраций. В частности, Выборгским районом руководит Виктор Полунин, в прошлом - военный прокурор. Он получил место после избрания экс-руководителя администрацией Валерия Гарнеца в состав Законодательного собрания.

Полунин активно ведет работу на территории: ездит по бюджетным организациям, проверяет уборку снега, награждает отличившихся сограждан.

В Колпинском районе шефство над единороссами взяла врио главы администрации Юлия Логвиненко. Она не так активна как Полунин, судя по официальному сайту новостей Колпино. Там опубликованы только анонсы приемов Логвиненко в разных частях района.

Формально Логвиненко и Полунин занимают должности заместителей главы, а среди их полномочий - работа с муниципалитетами. Официально администрация Петербурга не сообщала, планирует ли назначить врио полноправными главами районов.

ЗАКС.Ру направлял запрос губернатору Петербурга Александру Беглову с просьбой рассказать, кого из временно исполняющих обязанности он намерен перевести в новую должность без приставки. Ответа пока не поступило.

Политолог Бианки отметил, что в логике системы назначение Логвиненко и Полунина секретарями говорит о том, что у них все хорошо и что их ждут должности полноправных районных руководителей. Но большой уверенности у эксперта по этому вопросу нет.

Его коллега Конфисахор склоняется к тому, что получение должности секретарей не означает получение должности глав районов. Это не слишком совместимые вещи, считает политолог. Он полагает, что врио глав районов могли дать шанс показать себя.

- Может им сказали: "Ребята, справитесь, привлечете больше сторонников, сочувствующих или больше всех покажите хорошую работу в районе, будет еще одна "галочка", чтобы снять ио". Может такая задача поставлена. Тоже не удивительно, - сказал Конфисахор.

Политолог добавил, что на предстоящей региональной конференции "Единой России" тоже должны произойти существенные изменения в составе руководителей:

- Закрепить условную победу одних над другими.

Свою конференцию единороссы назначили на 1 марта.

София Саттарова