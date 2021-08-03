           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 20:59

Около 50 человек пришли поддержать самовыдвиженца Федосеева в ТИК №7

фото ЗакС политика Около 50 человек пришли поддержать самовыдвиженца Федосеева в ТИК №7

Вечером 3 августа около 50 человек собралось в фойе администрации Кировского района, где находится территориальная комиссия №7. Они намерены дождаться официального отказа комиссии принять подписи за выдвижение кандидата в Заксобрание по 17-му округу Саввы Федосеева, передает корреспондент ЗАКС.Ру. 

Поддержать претендента на депутатский мандат пришли и некоторые муниципальные депутаты: Виталий Боварь и Денис Луговский из МО "Владимирский округ". К администрации приехала также кандидатка в Заксобрание Анна Каруличева, экс-депутат МО "Нарвский округ", а также Фёдор Грудин из МО "Правобережный"

Заместитель главы администрации Кировского района Андрей Антонец в беседе с ЗАКС.Ру объяснил, что  график работы администрации не позволяет попасть в здание после 18:00, а охрана просто выполняет свою работу. Почему не пустили Федосеева, который пришел за 20 минут до окончания рабочего дня - он пояснить не смог. 

— У охранника четкая обязанность. Если у кого-то есть теория заговора о том, что охрана намерено кого-то не пускала — бред сивой кобылы. Так и запишете, — заявил Антонец. 

Охранники от комментариев отказались. В это же время возле здания администрации стоит полицейский автомобиль с включенным проблесковым маячком. Сами сотрудники полиции в происходящее не вмешиваются. 

IMG_5930.JPG (482 KB)

Напомним, Федосеев со сторонниками перешёл подавать подписи за выдвижение, но охрана не пускала самовыдвиженца до 18:00. Позже члены комиссии отказались принимать подписи, сославшись на то, что приём документов окончен. 

Константин Леньков

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости3 августа
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru