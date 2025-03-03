Путин наградил главу Приморского района орденом Дружбы

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении главы администрации Приморского района Петербурга Алексея Никонорова орденом Дружбы за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу. Документ опубликован 3 марта. Никоноров руководит районом с осени 2021 года, когда предыдущий глава района Николай Цед избрался депутатом Государственной думы. До этого Никоноров был заместителем Цеда.

Этим же указом президент наградил медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени депутата МО "Город Кронштадт" Юрия Данчука. В документе Данчук упоминается как начальник ГКУ "Поисково-спасательная служба Санкт-Петербурга". Его Путин наградил за заслуги в ликвидации чрезвычайных ситуаций. Данчук является депутатом муниципального совета с 2019 года. В первый раз он избрался в качестве самовыдвиженца. В седьмом созыве представляет партию "Единая Россия".

Ранее ЗАКС.Ру рассказывал о награждении медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени главы МО "Дворцовый округ" Анатолия Харченко.

Константин Леньков / Фото с личной страницы Алексея Никонорова в VK