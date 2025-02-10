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Муниципал 13:28

Путин наградил главу МО "Дворцовый округ" орденом "За заслуги перед Отечеством"

фото ЗакС политика Путин наградил главу МО "Дворцовый округ" орденом "За заслуги перед Отечеством"

Президент Владимир Путин подписал указ о награждении главы МО "Дворцовый округ" Анатолия Харченко орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени за достижения в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу. Харченко упоминается в документе как заместитель главного врача Центра гигиены и эпидемиологии в Петербурге и Ленобласти.  Указ о награждении опубликован 9 февраля.

Харченко работает в должности заместителя главного врача с 2022 года. В сентябре 2024 года он избирался в совет МО "Дворцовый округ" в качестве самовыдвиженца. Харченко избрали главой округа. Свои обязанности он выполняет на непостоянной основе. 

Ранее ЗАКС.Ру рассказывал, как в Мариинском дворце главам муниципалитетов вручили медали "За безупречную муниципальную службу" I и II степени. 

Константин Леньков / Фото: МО "Дворцовый округ"


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