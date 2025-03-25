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Новости 14:26

Приморский район временно возглавила Елена Красильникова

фото ЗакС политика Приморский район временно возглавила Елена Красильникова

Временно исполняющим обязанности главы Приморского района назначена Елена Красильникова, сообщила пресс-служба администрации района 25 марта. 

Ранее Красильникова занимала пост заместителя главы администрации. На этой должности чиновница курировала вопросы в том числе сферы жилья, благоустройства и районного хозяйства.

О том, что бывший глава района Алексей Никоноров скончался после продолжительной болезни, стало известно 22 марта. Он возглавлял Приморский район Петербурга с 2021 года. 3 марта 2025 года президент России Владимир Путин наградил Никонорова орденом Дружбы за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу. 

Церемония прощания с Никоноровым состоялась 24 марта, ее посетили губернатор Петербурга Александр Беглов, спикер городского Заксобрания Александр Бельский, вице-губернатор Наталья Чечина, другие депутаты и члены правительства города, главы районов, представители общественных организаций и жители Приморского района. Отпевание прошло в Храме Спаса на Каменке, чиновника похоронили Смоленском кладбище.

Анастасия Луценко, фото: пресс-служба администрации Приморского района


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Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 
Бельский Александр Николаевич 
Чечина Наталья Валентиновна




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