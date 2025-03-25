Приморский район временно возглавила Елена Красильникова

Временно исполняющим обязанности главы Приморского района назначена Елена Красильникова, сообщила пресс-служба администрации района 25 марта.

Ранее Красильникова занимала пост заместителя главы администрации. На этой должности чиновница курировала вопросы в том числе сферы жилья, благоустройства и районного хозяйства.

О том, что бывший глава района Алексей Никоноров скончался после продолжительной болезни, стало известно 22 марта. Он возглавлял Приморский район Петербурга с 2021 года. 3 марта 2025 года президент России Владимир Путин наградил Никонорова орденом Дружбы за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.

Церемония прощания с Никоноровым состоялась 24 марта, ее посетили губернатор Петербурга Александр Беглов, спикер городского Заксобрания Александр Бельский, вице-губернатор Наталья Чечина, другие депутаты и члены правительства города, главы районов, представители общественных организаций и жители Приморского района. Отпевание прошло в Храме Спаса на Каменке, чиновника похоронили Смоленском кладбище.

Анастасия Луценко, фото: пресс-служба администрации Приморского района