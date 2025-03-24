Беглов и Бельский простились с главой Приморского района Никоноровым

Губернатор Петербурга Александр Беглов посетил церемонию прощания с главой администрации Приморского района Алексеем Никоноровым, который скончался 22 марта от продолжительной болезни, сообщила пресс-служба губернатора 24 марта. Отпевание прошло в Храме Спаса на Каменке.

Помимо Беглова, проститься с Никоноровым пришли спикер Заксобрания Петербурга Александр Бельский с другими депутатами, члены правительства города, главы районов, представители общественных организаций и жители Приморского района.

"Он отдал службе району 12 лет, возглавляя его в последние годы. <…> Алексей Владимирович блестяще со всем справлялся. Умел брать ответственность на себя. Старался сделать Приморский район лучшим в городе. Ему очень многое удалось", – заявил Беглов на прощании.

Губернатор также выразил соболезнования семье главы Приморского района и пожелал им сил и стойкости. По словам Беглова, при участии Никонорова была решена проблема с социальными учреждениями в районе, в том числе сокращен дефицит детских садов и школ. Как отметил губернатор, во время его руководства велось активное дорожное строительство, открывались общественные пространства, спортивные объекты.

Алексей Никоноров возглавлял Приморский район Петербурга с 2021 года. В феврале ему исполнился 51 год. Чиновник скончался 22 марта от продолжительное болезни, свои соболезнования опубликовали Александр Беглов, Александр Бельский, депутат Госдумы и бывший спикер петербургского ЗакСа Вячеслав Макаров, а также другие депутаты и чиновники.

Никоноров будет похоронен на Смоленском кладбище.

Анастасия Луценко, фото: сайт Смольного