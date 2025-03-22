"Он был настоящим другом": Макаров выразил соболезнования в связи со смертью Никонорова

Депутат Государственной думы и бывший спикер Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров выразил свои соболезнования родным и близким главы Приморского района Алексея Никонорова, о смерти которого стало известно 22 марта.

"Лично для меня он был настоящим, искренним, верным, надежным другом. Алексей Владимирович был в высшей степени ответственным, надежным, компетентным руководителем. Его отличали особая преданность делу, открытость и внимательность к каждому жителю, неравнодушие и активная жизненная позиция", - написал в своем Telegram-канале Макаров.

Его дочь, депутат ЗакСа Марина Макарова в соцсетях также выразила свои соболезнования в связи со смертью Никонорова и отметила, что он внес значительный вклад в развитие вверенного ему района.

Высказались в связи с известием о смерти главы района и муниципалы. Так, глава МО "Поселок Лисий нос" Екатерина Хмелева на своей странице в соцсети "ВКонтакте" отметила, что чиновник "всегда уделял внимание муниципальному образованию посёлок Лисий Нос и принимал участие во многих его мероприятиях". Глава МО "Ланское" Артем Дорожков написал, что Алексей Никоноров "был не только талантливым руководителем, сильной личностью и настоящим профессионалом в различных областях, но и стал настоящим примером и наставником для многих".

Бывший глава Приморского района и депутат Госдумы Николай Цед написал в память о своем бывшем коллеге, что он был человеком, который "все свои силы, всю энергию отдавал работе в районе, заботился о людях, старался сделать как можно больше хороших дел".

Свои соболезнования также опубликовали многие депутаты Законодательного собрания и Госдумы, губернатор Петербурга Александр Беглов и спикер ЗакСа Александр Бельский.

Алексей Никоноров возглавлял Приморский район Петербурга с 2021 года. О его смерти из-за тяжелой болезни стало известно 22 марта.

фото ЗАКС.Ру