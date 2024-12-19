Губернатор уволил Олега Фадеенко с поста главы Красносельского района

Олег Фадеенко по решению губернатора Александра Беглова освобожден от должности главы администрации Красносельского района, сообщили в Смольном вечером 19 декабря. За час до этого стало известно о задержании Фадеенко во время получения взятки в размере 6 млн рублей. Временно исполняющим обязанности руководителя районной администрации назначен первый заместитель главы Игорь Сушков.

Это первый за долгое время случай, когда Беглов уволил главу района после сообщений о возможной причастности его подчиненного к коррупционным делам. Прежде фигуранты подобных дел уходили со службы накануне задержания по решению губернатора или писали заявления об уходе с должности по собственному желанию. Например, экс-глава Василеостровского района Эдуард Ильин был уволен за день до того, как за ним пришли силовики. Также за день до задержания ушел со службы экс-глава Калининского района Иван Громов.

Напомним, по данным "Фонтанки", сотрудники правоохранительных органов задержали Фадеенко во время получения взятки в размере 6 млн рублей. За эти деньги он якобы мог оказывать покровительство одной из охранных фирм. Фадеенко возглавлял район с февраля 2019 года.

Константин Леньков / Фото из Telegram-канала Олега Фадеенко