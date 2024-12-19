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Новости 18:02

Фонтанка: Задержан глава Красносельского района

фото ЗакС политика Фонтанка: Задержан глава Красносельского района

Днем 19 декабря сотрудники Следственного комитета задержали главу администрации Красносельского района Олега Фадеенко, пишет издание "Фонтанка" со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах. По данным журналистов, силовики задержали чиновника якобы во время получении взятки в размере 6 млн рублей за покровительство некой охранной фирме. Издание уточняет, что Фадеенко признал вину. 

Фадеенко возглавляет районную администрацию с февраля 2019 года. До этого он был заместителем главы Фрунзенского района. Корреспонденту ЗАКС.Ру не удалось дозвониться до пресс-службы администрации Красносельского района. 

Отметим, Фадеенко был назначен на должность главы района Петербурга одновременно с Эдуардом Ильиным, который тогда возглавил Василеостровский район. Ильин стал фигурантом коррупционного уголовного дела, также связанного с покровительством охранной фирме. В начале декабря Ильин подписал контракт с Минобороны и отправился на СВО.

Это уже второй глава района за полгода, ставший фигурантом уголовного дела. Ранее следователи задержали главу администрации Адмиралтейского района Сергея Оверчука. Ему вменили взятку в особо крупном размере. 

Константин Леньков / Фото со страницы Олега Фадеенко VK


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