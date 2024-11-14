Суд назначил экс-главе Адмиралтейского района Оверчука запрет определенных действий

Ленинский районный суд Петербурга 14 ноября назначил запрет определенных действий бывшему главе администрации Адмиралтейского района Сергею Оверчуку, передает корреспондент ЗАКС.Ру из зала суда. Экс-чиновника обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). Ему запрещено покидать город, посещать массовые мероприятия и приходить на старое место работы в администрацию Адмиралтейского района.

Следствие считает, что Оверчук, занимая пост главы Адмиралтейского района, за вознаграждение способствовал заключению государственных контрактов на ремонт и благоустройство с определенными коммерческими организациями. Чиновник за свои услуги якобы получал не менее 5% от стоимости контракта, заявили в Следственном комитете. Всего таким образом он получил 8 млн рублей, посчитали в ведомстве. Посредником правоохранители считают бывшего заместителя Оверчука, Игоря Комарова. Деньги от коммерсантов он, по версии следствия, передавал начальнику прямо в здании районной администрации на Измайловском проспекте. Комарова арестовали еще летом.

Заседание прошло в закрытом режиме. Не пускать слушателей просило следствие. Когда слушателей запустили на оглашение решения, Оверчук отвернулся от журналистов и до конца заседания скрывался под капюшоном.

Оверчук был задержан на следующий день после того, как губернатор Александр Беглов на совещании с членами правительства рассказал о бывших коллегах, которые "не справились с искушением", намекая на чиновников, ставших фигурантами уголовных дел коррупционной направленности. С конца сентября Оверчук стал четвертым чиновником, которому избирали меру пресечения в суде. В конце сентября арестовали бывшего председателя комитета по труду и занятости Дмитрия Чернейко, примерно через неделю с пачкой денег задержали зампреда комитета по инвестициям Максима Шарипова. В конце октября к ним присоединился заместитель председателя комитета по транспорту Ренат Ягудин. Все, кроме Чернейко, обвиняются во взяточничестве. Руководителю комитета по труду и занятости вменяют мошенничество.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру