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Новости 17:53

Суд отправил замглавы Адмиралтейского района в СИЗО по делу о взятке

фото ЗакС политика Суд отправил замглавы Адмиралтейского района в СИЗО по делу о взятке

Ленинский районный суд Петербурга избрал меру пресечения для бывшего заместителя главы администрации Адмиралтейского района Игоря Комарова по делу о получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ), об этом 6 июля сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

По версии следствия, при благоустройстве сквера на Рижском проспекте были завышены цены на малые архитектурные формы, разницу в средствах выводили на подконтрольные ИП. 

Взятку, предположительно, чиновнику дал заместитель генерального директора ООО "МАТИС". Сумма взятки составила 1 250 000 рублей.

Ранее правоохранительные органы задержали замглавы и провели обыск в администрации Адмиралтейского района.

Суд избрал для Игоря Комарова меру пресечения в виде заключения под стражу до 4 сентября 2024 года.

Фото: ЗАКС.Ру


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