"Это не доходное место": Беглов дал напутствие членам правительства города

Губернатор Петербурга Александр Беглов после утверждения состава правительства города выступил перед коллегами с напутственной речью. Глава города заявил, что команда управленцев сможет выполнить поставленные президентом задачи, а также предупредил вице-губернаторов, что госслужба - не "доходное место", а "служение". В пресс-службе Смольного добавили, что Беглов пожелал коллегам " чистоты помыслов в служении".

"Это не доходное место. Это служение для того, чтобы отдать свои знания, опыт для улучшения качества жизни горожан, получить соответствующий опыт, компетенции. Санкт-Петербург, Город-Герой Ленинград всегда являлся кузницей кадров. Очень многие наши коллеги ушли на повышение, востребованы. Нам федеральный центр доверяет, просит готовить кадры, и мы этим занимаемся. И это уже не только служение городу, но и всей стране", - приводит слова губернатора пресс-служба Смольного.

Новый состав правительства не претерпел значительных изменений. Все действующие вице-губернаторы сохранили свои должности. Единственным "новичком" стал Игорь Потапенко, который еще неделю назад возглавлял региональное управление ФСИН.

Отметим, последние месяцы после переизбрания Беглова на новый губернаторский срок, несколько высокопоставленных чиновников стали фигурантами "коррупционных" уголовных дел. В частности, с пачкой денег в кафе у правительственного комплекса зданий "Невская ратуша" был задержан заместитель председателя комитета по инвестициям. В похожих обстоятельствах, во время передачи наличных средств был задержан зампред комитета по транспорту. Также правоохранительные органы заинтересовались старыми контрактами комитета по труду и занятости - главу комитета задержали в день, когда он собрался на пенсию.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру