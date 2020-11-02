У петербургского комитета по молодёжной политике появился руководитель: им стал Богдан Заставный

У комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями появился новый руководитель - им стал Богдан Заставный, ранее занимавший пост первого замглавы ведомства, информирует "Петербургский дневник".

Комментируя своё назначение, чиновник отметил, что отныне комитету придется перейти на новый формат работы - в том числе, из-за пандемии COVID-19.

"Пандемия повлияла на тот функционал, которым занимался комитет. В нынешних условиях в первую очередь будем заниматься развитием добровольчества, волонтерского движения. Вторая первостепенная задача – это расширение и модернизации инфраструктуры, с помощью которой мы с молодежью взаимодействуем", - поведал о поставленных задачах Заставный.

Напомним, "молодёжный" комитет лишился своего начальника в конце сентября - с занимаемого поста ушла Юлия Аблец. С того же времени Заставный стал врио главы ведомства.