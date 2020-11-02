18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

14:25

У петербургского комитета по молодёжной политике появился руководитель: им стал Богдан Заставный

фото ЗакС политика У петербургского комитета по молодёжной политике появился руководитель: им стал Богдан Заставный

У комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями появился новый руководитель - им стал Богдан Заставный, ранее занимавший пост первого замглавы ведомства, информирует "Петербургский дневник".

Комментируя своё назначение, чиновник отметил, что отныне комитету придется перейти на новый формат работы - в том числе, из-за пандемии COVID-19.

"Пандемия повлияла на тот функционал, которым занимался комитет. В нынешних условиях в первую очередь будем заниматься развитием добровольчества, волонтерского движения. Вторая первостепенная задача – это расширение и модернизации инфраструктуры, с помощью которой мы с молодежью взаимодействуем", - поведал о поставленных задачах Заставный.

Напомним, "молодёжный" комитет лишился своего начальника в конце сентября - с занимаемого поста ушла Юлия Аблец. С того же времени Заставный стал врио главы ведомства.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

26 октября, 13:15 Первым заместителем комитета по транспорту стал Валентин Енокаев

21 октября, 15:27 Сергей Харлашкин стал зампредом правительства Ленобласти по ТЭК и транспорту

19 октября, 11:46 Малинина назначили председателем комитета по благоустройству

2 октября, 16:29 Вице-губернатор Княгинин возглавил Трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений

1 октября, 10:12 Светлана Штукова покинула пост главы Адмиралтейского района

25 сентября, 19:17 Смольный подтвердил отставку Аблец с поста главы комитета по молодежной политике

24 сентября, 19:31 Юлия Аблец покидает комитет по молодежной политике Петербурга

15 сентября, 15:40 Экс-глава комблага Рублевский назначен заместителем гендиректора "Метростроя"

14 сентября, 10:08 Борис Пиотровский стал первым зампредседателя комитета по культуре

7 сентября, 16:34 Врио главы комитета по благоустройству Малинин может стать полноправным главой ведомства


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
19:27 Организаторы рождественской ярмарки в Петербурге отказались от концертной программы

18:59 В Смольном допускают введение новых ограничений при сохранении роста заболеваемости

18:48 Беглов подписал третий пакет мер "антивирусной" поддержки бизнеса и граждан

18:27 Шишлов ждет объяснений "неестестенной" осенней статистике по коронавирусу

18:10 Роспотребнадзор: 90% завозных случаев COVID-19 попали в РФ из Турции

17:59 Минпромторг хочет на время отказаться от закупки масок за пределами ЕАЭС

17:40 Экс-глава Калининграда Силанов вновь стал вице-премьером областного правительства

17:29 Администрация Невского района "открестилась" от организации Хэллоуина

17:06 "Увидят, как люди задыхаются": Кабанов пригласил COVID-диссидентов в реанимацию

16:59 Потерявших работу из-за пандемии петербуржцев обучат по одной из 48 специальностей

16:35 Белорусские власти утверждают, что все предприятия работают в штатном режиме

16:31 Автозак, перевозивший Шестуна, попал в аварию: экс-управленцу не вызвали скорую, несмотря на травмы

15:53 Руководство КПРФ заняло сторону Кадырова в его полемике с Жириновским

15:29 Смольный не стал отказываться от празднования Дня народного единства из-за пандемии

15:15 Из колонии освободился фигурант "московского дела" Беглец

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru