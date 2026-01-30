Беглов назначил Елену Разумишкину главой комитета по молодежной политике

Глава Центрального района Елена Разумишкина со 2 февраля приступит к работе в качестве председателя комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями. Соответствующее решение губернатор Александр Беглов принял 30 января. Разумишкина возглавляла Центральный район с лета 2022 года.

Разумишкина в прошлом носила фамилию Федорова. В июле 2025 года она сменила паспортные данные и стала однофамилицей вице-губернатора Евгения Разумишкина. Отметим, последнее время она находилась в декретном отпуске.

Карьера Разумишкиной на государственной службе началась в 2007 году в администрации Центрального района. С 2011 по 2014 год она работала в "Едином расчетном центре" ГУП "Водоканал Санкт‑Петербурга" на позиции заместителя руководителя службы. В 2017 году ее назначили на пост заместителя председателя комитета по промышленной политике и инновациям. Она вернулась в районную администрацию зимой 2019 года, став советником главы района. В тот же год ее назначили заместителем главы района, а в 2021 году она сама стала руководителем, но с приставкой врио.

Руководителем Центрального района станет Александр Векслер, который до этого был временно исполняющим обязанности главы районной администрации.

Константин Леньков / Фото: Смольный