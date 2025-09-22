Фонтанка: Максим Романцов из Центрального района переходит на работу в жилком

Бывший врио главы администрации Центрального района Максим Романцов может перейти на работу в жилищный комитет Петербурга. По информации собеседников издания "Фонтанка" из сферы ЖКХ, Романцов займет пост заместителя председателя комитета. Сейчас ведомство возглавляет Денис Удод.

В пресс-службе жилищного комитета не смогли подтвердить или опровергнуть "Фонтанке" информацию о возможном назначении Романцова. До этого Романцов был заместителем начальника Государственной жилищной инспекции. Также он возглавлял жилищное агентство Приморского района. Еще чиновник дважды избирался депутатом в МО "Юнтолово".

Ранее в этот день, 22 сентября, стало известно об увольнении Романцова из администрации Центрального района, где он на протяжении трех месяцев занимал должность временно исполняющего главы администрации. Новым временно исполняющий обязанности главы стал Александр Векслер, занимающий должность заместителя главы района.

Константин Леньков / Фото: Смольный