30 сентября 2025, 11:43

В комитете по культуре появился новый заместитель председателя

Новым заместителем председателя комитета по культуре в администрации Петербурга стала Екатерина Степанова, выяснил ЗАКС.Ру. Она приступила к работе в конце сентября, подтвердили в пресс-службе комитета. До этого она являлась сотрудником ведомства. 

До назначения она возглавлял в комитете отдел общегородских мероприятий. Еще раньше занимала должность начальника отдела образования в сфере культуры и общегородских мероприятий. Степанова работает в комитете почти десять лет, минимум с 2016 года, когда ведомством руководил еще Константин Сухенко

Накануне ЗАКС.Ру рассказывал о назначении бывшего руководителя упраздненного комитета по делам Арктики Елены Асеевой на пост заместителя председателя в комитет по делам ЗАГС.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


