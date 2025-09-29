Чиновница "арктического" комитета Асеева перешла в комитет по делам ЗАГС

Елена Асеева назначена заместителем председателя комитета по делам записи актов гражданского состояния. Как стало известно ЗАКС.Ру, к работе в комитете она приступила 25 сентября. До этого Асеева занимала пост зампредседателя комитета по делам Арктики, расформированного в мае 2025 года.

Решение о роспуске "арктического" комитета приняли в Смольном в начале 2025 года. Незадолго до этого губернатор Александр Беглов перевел главу ведомства Германа Широкова на должность своего специального представителя. Тогда Асеева возглавила комитет по делам Арктики и руководила им до окончательного роспуска.

О том, что часть сотрудников комитета по делам Арктики будет перераспределена между ведомствами Смольного, ранее говорил губернатор Беглов. Некоторые сотрудники перешли на работу в профильное управление, созданное при комитете по внешним связям. Подробнее о деятельности "арктического" комитета - читайте в материале ЗАКС.Ру.

Константин Леньков / Фото: КДА