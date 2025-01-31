Внешним связям Смольного добавят льда Арктики

Фото пресс-службы Смольного

После семи лет работы Смольный закрывает комитет по делам Арктики. К концу весны ведомство, которое должно было заниматься налаживанием связей с регионами Арктической зоны, станет частью комитета по внешним связям. Решение подписано губернатором Александром Бегловым 31 января. Что такое комитет по делам Арктики и зачем он был нужен — в материале ЗАКС.Ру.

Вечером 31 января на сайте администрации Петербурга появилось постановление губернатора Александра Беглова о реорганизации комитета по делам Арктики. Документ назывался "О мерах по повышению эффективности межрегионального сотрудничества Санкт-Петербурга". Все формальные процедуры должны быть закончены к началу мая. Часть сотрудников "арктического" комитета, вероятно, перейдет на работу в комитет по внешним связям — для этого уже увеличена штатная численность последнего. Также из зоны ответственности вице-губернатора Владимира Княгинина исключили вопросы, связанные с Арктикой.

Идеологом развития арктической отрасли в Петербурге был губернатор Георгий Полтавченко. О важности этого направления он говорил минимум с 2011 года. По его мнению, этому должны были способствовать научные и промышленные площадки, имеющиеся в городе на Неве.

"Ленинград-Петербург всегда был крупнейшим центром полярных исследований. Здесь находится единственный в России и крупнейший в мире Музей Арктики и Антарктики. Наш Арктический и Антарктический НИИ в течение многих десятилетий организует полярные экспедиции. В нашем городе был спущен на воду первый в мире атомный ледокол, сегодня строятся танкеры ледового класса и плавучие атомные станции для работы в северных морях. <...> В декабре 2011 года у нас состоялась первая Международная конференция "Арктика – территория сотрудничества". Она подтвердила интерес северных стран к Петербургу как перспективному международному центру по освоению арктических богатств. Будем считать, что начало положено", - рассказывал Полтавченко во время отчета перед депутатами парламента в 2011 году.

Комитет учредили только в начале 2018 года. Его возглавил Герман Широков, который занимал этот пост практически до сегодняшнего дня. До прихода в комитет Широков был советником губернатора. Его прежняя карьера отчасти была связана с Арктикой — он служил в отдельном Арктическом пограничном отряде КГБ СССР. С 2003 по 2016 год его работа была связана с ныне упраздненной Федеральной службой по контролю за оборотом наркотиков.

За несколько месяцев до образования "арктического" комитета в правительстве города появился новый вице-губернатор — Михаил Кучерявый. В его зону ответственности входил аналог комитета по природопользованию, а также реализация государственной программы развития Арктической зоны. Именно на втором пункте Полтавченко сделал акцент во время утверждения кандидатуры Кучерявого в парламенте (тогда каждый вице-губернатор, прежде чем выйти на работу, должен был заручиться поддержкой парламента). Так Кучерявый стал "арктическим" вице-губернатором.

"Георгий Полтавченко отметил, что Михаил Кучерявый владеет ситуацией в сфере освоения Арктики, его отличает глубокое понимание задач, стоящих перед городом. Губернатор подчеркнул, что новый вице-губернатор способен не только наладить межведомственную коммуникацию, но и отстаивать интересы Петербурга в ходе реализации федеральной программы освоения Арктики", - сообщала пресс-служба Смольного в декабре 2017 года.

В основном в СМИ деятельность Кучерявого освещалась по его выступлениям на отраслевых конференциях и форумах, а также встречам с главами регионов Арктической зоны: Марией Ковтун из Мурманской области, Игорем Орловым из Архангельской области и другими.

Кучерявый оставался в Смольном до прихода действующего губернатора Александра Беглова, который в статусе временно исполняющего обязанности принял отставку чиновника по собственному желанию в январе 2019 года.

Цели комитета за годы существования с момента образования не изменились: развитие административных, социально-экономических, научно-исследовательских, культурных и иных связей с регионами Арктической зоны. Опять же, публичная деятельность комитета мало чем отличалась от работы Кучерявого на посту "арктического" вице-губернатора: встречи, форумы и конференции. Иногда служебные командировки ведомства вызывали вопросы у надзорных органов. Например, в 2021 году Контрольно-счетная палата Петербурга обнаружила за три года работы комитета полторы сотни нарушений на общую сумму свыше 13 млн рублей. В основном претензии возникли из-за компенсации платы за проживание во время поездок, которые в КСП сочли завышенными.

Одной из "фишек" комитета стала организация "Арктического салона", который с 2022 года проходит на территории Петропавловской крепости. На нем была представлена деловая и культурно-познавательная программа, а также демонстрация промышленного и научного потенциала Арктики. Как утверждают в комитете, в 2024 году салон посетили 53 тысячи человек.

Собеседники "Фонтанки" рассказали, что решение о ликвидации комитета по делам Арктики для части руководства ведомства стало неожиданным. Напомним, сегодня руководство ведомства представлено двумя людьми: Еленой Асеевой, которая исполняет обязанности председателя после ухода Широкова, а также бывшим депутатом Законодательного собрания Андреем Анохиным, который не смог переизбраться в 2021 году.

Константин Леньков / Фото пресс-службы Смольного