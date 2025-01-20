Беглов снял с должности главу "арктического" комитета

Председатель комитета по делам Арктики Герман Широков освобожден от должности. Губернатор Петербурга Александр Беглов назначил его на пост специального представителя губернатора, сообщили в Смольном 20 января. Временно исполняющим обязанности главы комитета будет первый заместитель Елена Асеева.

Широков возглавлял комитет по делам Арктики с весны 2018 года. До этого его карьера была связана с силовыми структурами. В частности, он служил в Федеральной службе по контролю за оборотом наркотиков.

Ранее Смольный покинул глава комитета по природопользованию Александр Герман, который перешел на пост заместителя начальника Федеральной таможенной службы, которую сейчас возглавляет бывший вице-губернатор Валерий Пикалев. Перед назначением в Москву Александр Герман был назначен на пост советника губернатора.

Константин Леньков / Фото Герман Широков