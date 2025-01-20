Беглов и Корабельников пожелали удачи Герману на должности замглавы ФТС

Губернатор Петербурга Александр Беглов и коллеги поздравили Александра Германа с его назначением на должность заместителя руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС), об этом 20 января сообщили в пресс-службе Смольного, а также в Telegram-канале вице-губернатора Алексея Корабельникова.

Губернатор города отметил, что это назначение подтверждает статус Петербурга как кузницы кадров федерального уровня и выразил благодарность Герману за его вклад в развитие города.

Поздравления в адрес Александра Германа также поступили от его коллег. Вице-губернатор Алексей Корабельников выразил благодарность за плодотворную совместную работу и пожелал успехов в новой должности на благо страны.

Напомним, что в петербургской администрации Александр Герман занимал пост председателя комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Петербурга. В субботу, 18 января, стало известно, что его назначили на должность заместителя главы ФТС.

Фото: ЗАКС.Ру