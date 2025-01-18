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Новости 11:24

Советник губернатора Петербурга Александр Герман стал заместителем главы ФТС

фото ЗакС политика Советник губернатора Петербурга Александр Герман стал заместителем главы ФТС

Занимавший пост советника губернатора Петербурга Александр Герман был назначен заместителем руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС), соответствующий документ на сайте правовой информации появился 17 января.

Стоит отметить, что в ноябре 2024 года Александр Герман получил должность советника губернатора Петербурга, а до этого он три года был главой комитета по природопользованию города.

Сам Александр Герман родился в Ленинграде, сейчас ему 55 лет. До почти середины нулевых Герман работал в правоохранительных органах, а в 2014 году начал работать в Смольном, где сначала занимал должность заместителя главы комитета по имущественным отношениям (КИО).

Напомним, что на прошлой недели губернатор Петербурга Александр Беглов назначил на должность вице-губернатора Владимира Омельницкого, который ранее занимал должность главы Петроградского района города. 

Фото: пресс-служба комитета по природопользованию Петербурга


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