Беглов сменил глав нескольких комитетов

Губернатор Петербурга Александр Беглов решил поменять председателей нескольких комитетов Смольного, сообщили в пресс-службе городской администрации 15 ноября. Кадровые решения вступят в силу во вторник, 19 ноября.

Председатель комитета по благоустройству Василий Пониделко будет возглавлять комитет по труду и занятости. Его место в комблаге в статусе врио займет глава Калининского района Сергей Петриченко. Ранее комитет по труду и занятости возглавлял Дмитрий Чернейко, который в день выхода на пенсию стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве.

Глава комитета по промышленной политике Кирилл Соловейчик временно будет исполнять обязанности председателя комитета по природопользованию. Вакантное место в комитете по промполитике займет первый заместитель председателя Александр Ситов. Александр Герман, который на протяжении трех лет возглавлял комитет по природопользованию, станет советником губернатора.

За месяц Беглов перевел в статус советника уже двух председателей комитетов. Первым стал глава комздрава Дмитрий Лисовец. Также на днях глава города представил новый состав правительства. В основном все действующие вице-губернаторы сохранили свои посты.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру