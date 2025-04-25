"Арктический" комитет готовится к слиянию с комитетом по внешним связям

В Смольном пока еще не приняли конкретных кадровых решений в отношении сотрудников комитета по делам Арктики, рассказал ЗАКС.Ру источник, знакомый с ситуацией. С 5 мая комитет прекратит свое существование как юридическое лицо и продолжит работу в качестве управления в комитете по внешним связям Петербурга.

- Процесс происходит, Арктика из повестки Смольного никуда не исчезает. Часть сотрудников переходит в управление, кто занимался проектами. Часть сотрудников, как и обещал Александр Дмитриевич, будет распределена по другим комитетам. В основном это должности, скажем так, административного характера, - рассказал собеседник ЗАКС.Ру.

О решении реорганизовать комитет по делам Арктики стало известно в конце января 2025 года. Городские власти решили ликвидировать ведомство, передав полномочия по взаимодействию с регионами Крайнего Севера комитету по внешним связям. Незадолго до этого губернатор Александр Беглов снял с должности председателя комитета Германа Широкова. Сейчас руководство в "арктическом" комитете представлено двумя чиновниками: врио главы Еленой Асеевой и заместителем председателя Андреем Анохиным.

Константин Леньов / Фото ЗАКС.Ру