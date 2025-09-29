ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости 29 сентября 2025, 12:33

Бывший зампред комздрава Виталюева перешла на работу в комитет финконтроля

фото ЗакС политика Бывший зампред комздрава Виталюева перешла на работу в комитет финконтроля

В руководстве комитета государственного финансового контроля Петербурга появился новый заместитель председателя комитета. Им стала Мария Виталюева, которая до этого длительное время работала в комитете по здравоохранению, обратил внимание ЗАКС.Ру 29 сентября.

Виталюева работала в комитете по здравоохранению с 2017 по 2025 год. Занимала должность заместителя председателя. Комздрав она покинула в мае на фоне кадровых перестановок в руководстве комитета. Вместе с ней комздрав покинула другой "старожил" ведомства Ольга Гранатович.

Корреспонденту ЗАКС.Ру не удалось уточнить в комитете, как давно Виталюева приступила к работе — сотрудница ведомства сообщила по телефону, что не может ответить на этот вопрос. Она предложила направить запрос, чтобы уточнить, работает ли Виталюева в комитете. Портрет Виталюевой появился в соответствующем разделе на сайте Смольного. 

Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов утвердил Андрея Сарану на должности председателя комитета по здравоохранению.

Константин Леньков / Фото: Смольный


