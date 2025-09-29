Бывший зампред комздрава Виталюева перешла на работу в комитет финконтроля

В руководстве комитета государственного финансового контроля Петербурга появился новый заместитель председателя комитета. Им стала Мария Виталюева, которая до этого длительное время работала в комитете по здравоохранению, обратил внимание ЗАКС.Ру 29 сентября.

Виталюева работала в комитете по здравоохранению с 2017 по 2025 год. Занимала должность заместителя председателя. Комздрав она покинула в мае на фоне кадровых перестановок в руководстве комитета. Вместе с ней комздрав покинула другой "старожил" ведомства Ольга Гранатович.

Корреспонденту ЗАКС.Ру не удалось уточнить в комитете, как давно Виталюева приступила к работе — сотрудница ведомства сообщила по телефону, что не может ответить на этот вопрос. Она предложила направить запрос, чтобы уточнить, работает ли Виталюева в комитете. Портрет Виталюевой появился в соответствующем разделе на сайте Смольного.

Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов утвердил Андрея Сарану на должности председателя комитета по здравоохранению.

Константин Леньков / Фото: Смольный