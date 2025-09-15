ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости 15 сентября 2025, 15:43

Беглов утвердил Андрея Сарану на посту главы комздрава

фото ЗакС политика Беглов утвердил Андрея Сарану на посту главы комздрава

Губернатор Петербурга Александр Беглов назначил Андрея Сарану на должность председателя петербургского комитета по здравоохранению, а Дмитрия Лисовца - на пост главы Территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС), сообщила пресс-служба Смольного 15 сентября. Об этом глава города заявил перед началом рабочего совещания с членами городского правительства. 

Сарана приступил к исполнению обязанностей в новой должности 15 сентября. С середины июня он занимал пост врио председателя комитета. На этой должности он сменил Юрия Шишкина, который перешёл на пост советника губернатора. До этого Сарана в течение шести лет являлся первым заместителем главы ведомства. 

В свою очередь, Лисовец временно исполнял обязанности главы ТФОМС с начала июня. Ранее чиновник в течение 5 лет возглавлял комздрав, пока его не назначили советником губернатора в ноябре 2024 года. 

Отметим, что до назначения Лисовца Смольный дважды менял врио директора ТФОМС в 2025 году после назначения бывшего директора учреждения Константина Звоника вице–губернатором Петербурга по здравоохранению в феврале. В конце августа в СМИ появилась информация, что Беглов уволил Звоника с этой должности. Портрет чиновника пропал с сайта Смольного в начале сентября. 

Анастасия Луценко / Фото: ЗАКС.Ру


