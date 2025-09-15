Беглов утвердил Андрея Сарану на посту главы комздрава

Губернатор Петербурга Александр Беглов назначил Андрея Сарану на должность председателя петербургского комитета по здравоохранению, а Дмитрия Лисовца - на пост главы Территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС), сообщила пресс-служба Смольного 15 сентября. Об этом глава города заявил перед началом рабочего совещания с членами городского правительства.

Сарана приступил к исполнению обязанностей в новой должности 15 сентября. С середины июня он занимал пост врио председателя комитета. На этой должности он сменил Юрия Шишкина, который перешёл на пост советника губернатора. До этого Сарана в течение шести лет являлся первым заместителем главы ведомства.

В свою очередь, Лисовец временно исполнял обязанности главы ТФОМС с начала июня. Ранее чиновник в течение 5 лет возглавлял комздрав, пока его не назначили советником губернатора в ноябре 2024 года.

Отметим, что до назначения Лисовца Смольный дважды менял врио директора ТФОМС в 2025 году после назначения бывшего директора учреждения Константина Звоника вице–губернатором Петербурга по здравоохранению в феврале. В конце августа в СМИ появилась информация, что Беглов уволил Звоника с этой должности. Портрет чиновника пропал с сайта Смольного в начале сентября.

Анастасия Луценко / Фото: ЗАКС.Ру