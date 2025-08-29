Фонтанка: Беглов уволил вице-губернатора Звоника

Губернатор Петербурга Александр Беглов уволил вице-губернатора Константина Звоника, сообщает издание "Фонтанка" 29 августа со ссылкой на свои источники в Смольном. Это произошло спустя семь месяцев после назначения на должность. Звоник, как предполагалось, должен был курировать в городе вопросы здравоохранения. Последние два месяца вице-губернатор, судя по его активности, был в отпуске.

Как уточняет "Фонтанка", о вакантной должности вице-губернатора объявили публично. Также журналисты обратили внимание на то, что рабочий телефон вице-губернатора удалили с сайта городской администрации. Тем не менее, его имя еще упоминается на сайте Смольного. Официально об отставке члена правительства не сообщалось.

Перед уходом в отпуск в середине июня в СМИ появились сообщения о возможной отставке Звоника. Предполагалось, что после отдыха он в Смольный не вернется. Вице-губернатор такие слухи отрицал.

Звоник до назначения на должность вице-губернатора возглавлял петербургский ТФОМС. До этого был спецпредставителем губернатора Беглова по вопросам здравоохранения. Ранее Звоник работал в департаменте здравоохранения Москвы и министерстве здравоохранения Московской области. Подробнее о карьере Звоника — читайте в материале ЗАКС.Ру.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру