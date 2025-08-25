ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 25 августа 2025, 13:40

Из комитета по развитию транспортной инфраструктуры ушел зампред Роман Новиков

фото ЗакС политика Из комитета по развитию транспортной инфраструктуры ушел зампред Роман Новиков

Заместитель председателя комитета по развитию транспортной инфраструктуры Роман Новиков прекратил работу в ведомстве. Как уточнили ЗАКС.Ру в пресс-службе КРТИ 25 августа, чиновник покинул комитет на прошлой неделе. 

В обязанности Новикова входило решение финансово-экономических вопросов, а также вопросов учёта и отчётности. 

На прошлой неделе ЗАКС.Ру рассказывал о назначении Александры Бахмутской на должность заместителя председателя комитета по транспорту. Она будет курировать развитие платных парковок в Петербурге. Ранее за эту сферу отвечал Михаил Казаков.

Константин Леньков, фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости






Рейтинг  персон ↑


О редакции Реклама