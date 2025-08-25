Из комитета по развитию транспортной инфраструктуры ушел зампред Роман Новиков

Заместитель председателя комитета по развитию транспортной инфраструктуры Роман Новиков прекратил работу в ведомстве. Как уточнили ЗАКС.Ру в пресс-службе КРТИ 25 августа, чиновник покинул комитет на прошлой неделе.

В обязанности Новикова входило решение финансово-экономических вопросов, а также вопросов учёта и отчётности.

На прошлой неделе ЗАКС.Ру рассказывал о назначении Александры Бахмутской на должность заместителя председателя комитета по транспорту. Она будет курировать развитие платных парковок в Петербурге. Ранее за эту сферу отвечал Михаил Казаков.

Константин Леньков, фото: ЗАКС.Ру