Новости 18 августа 2025, 12:50

Из руководства Красносельского района ушли двое заместителей главы

Сразу двое заместителей главы администрации Красносельского района Петербурга покинули свои должности: Елена Гавриленко и Дмитрий Ладоха. Как рассказали ЗАКС.Ру в пресс-службе районной администрации, Гавриленко назначена советником руководителя района Ольги Акацевич. Кадровые изменения вступили в силу с 18 августа. 

В Красносельском районе Гавриленко курировала работу отдела здравоохранения, образования, а также отдел взаимодействия с муниципальными образованиями. До прихода в администрацию Красносельского района Гавриленко с 2016 по 2019 год работала во Фрунзенском районе, занимала должность начальника отдела образования. 

Ладоха координировал деятельность отдела благоустройства, районного хозяйства, а также жилищного отдела и отдела потребительского рынка. Ранее он работал в администрации Василеостровского района. 

На прошлой неделе ЗАКС.Ру рассказывал о назначении Елены Замышляевой на пост заместителя председателя комитета финансов спустя два месяца после начала работы на похожей должности в администрации Центрального района. 

