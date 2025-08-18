Из руководства Красносельского района ушли двое заместителей главы

Сразу двое заместителей главы администрации Красносельского района Петербурга покинули свои должности: Елена Гавриленко и Дмитрий Ладоха. Как рассказали ЗАКС.Ру в пресс-службе районной администрации, Гавриленко назначена советником руководителя района Ольги Акацевич. Кадровые изменения вступили в силу с 18 августа.

В Красносельском районе Гавриленко курировала работу отдела здравоохранения, образования, а также отдел взаимодействия с муниципальными образованиями. До прихода в администрацию Красносельского района Гавриленко с 2016 по 2019 год работала во Фрунзенском районе, занимала должность начальника отдела образования.

Ладоха координировал деятельность отдела благоустройства, районного хозяйства, а также жилищного отдела и отдела потребительского рынка. Ранее он работал в администрации Василеостровского района.

На прошлой неделе ЗАКС.Ру рассказывал о назначении Елены Замышляевой на пост заместителя председателя комитета финансов спустя два месяца после начала работы на похожей должности в администрации Центрального района.

