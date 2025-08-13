Зампред КИС Токарева перешла на работу в комфин

Новым заместителем председателя комитета финансов Петербурга стала Любовь Токарева. До этого она почти три года проработала на должности зампреда в комитете по информатизации и связи. Она будет координировать работу управления автоматизации и информатизации и отдела по обеспечению открытости бюджета, говорится на сайте Смольного.

Токарева трудится на госслужбе с 2010 года. Тогда она начинала на должности экономиста в Жилищном агентстве Колпинского района. В 2014 году она перебралась в комитет по информатизации и связи, а в октябре была назначена на пост заместителя представителя КИС.

Судя по соцсетям Токаревой, она, как и многие другие чиновники из руководства комфина, активно занимается спортом.

Ранее ЗАКС.Ру рассказывал, что комфин Петербурга покинул заместитель председателя Роман Пинус.

Константин Леньков / Фото с личной страницы Любови Токаревой