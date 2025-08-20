Александра Бахмутская сменила Михаила Казакова на посту замглавы комтранса

Должность заместителя главы петербургского комитета по транспорту с 20 августа заняла Александра Бахмутская, сообщили в комтрансе. На своем посту она сменила теперь уже экс-зампреда Михаила Казакова.

На новом месте Бахмутская будет курировать работу отдела организации дорожного движения и отдела организации и использования парковочного пространства и предоставления мер поддержки населения на транспорте. Казаков "освобожден от должности <...> заместителя председателя Комитета по транспорту", говорится в сообщении комтранса.

Бахмутская ранее занимала должность директора Агентства внешнего транспорта. В январе 2025 года она покинула свой пост и перешла на работу в комтранс, где возглавила отдел организации работы внешнего транспорта.

Казаков пришел в комитет в декабре 2024 года, перед этим он возглавлял компанию "Расчетные решения", которая входит в экосистему "Сбера", а до того курировал один из департаментов в "Почте России". Его предшественник в комтрансе Ренат Ягудин был задержан при получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). На прошлой неделе Следственный комитет отчитался о завершении расследования дела.

Во время работы Казакова в комтрансе был подготовлен проект изменений в систему оплаты платной парковки, в соответствии с которым стоимость стоянки в четырех центральных районах будет варьироваться в зависимости от загруженности улиц. Буквально накануне Казаков говорил о том, что изменения могут вступить в силу через месяц-полтора.

Андрей Казарлыга, фото: Комитет по транспорту