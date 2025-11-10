Из Красносельского в Центральный: Замглавы района Тимофеев сменил начальника

Бывший заместитель главы Красносельского района Сергей Тимофеев перешел на работу в администрацию Центрального района на похожую должность. Как рассказали ЗАКС.Ру в пресс-службе администрации, чиновник приступил к работе в новом качестве 31 октября.

За последние годы Тимофеев успел поработать на руководящих должностях в нескольких ведомствах Смольного. Некоторое время он трудился в комитете по образованию. В начале 2023 года перешел на должность заместителя главы Василеостровского района. Позже — в администрацию Красносельского района. Центральный район стал для него четвертым — ранее он проработал около восьми лет в Калининском районе.

Отметим, в сентябре 2025 года Центральный район покинул Максим Романцов, который руководил администрацией в качестве временно исполняющего обязанности. Сейчас главой с приставкой врио является Александр Векслер.

Ранее ЗАКС.Ру рассказывал об уходе с должности первого заместителя председателя комитета по транспорту Алексея Львова, который работал в органах исполнительной власти с 2000-х. Смольный он покинул в связи с истечением контракта.

Константин Леньков / Фото: Смольный