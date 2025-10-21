ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости 21 октября 2025, 19:32

Замглавы Кронштадтского района назначен экс-сотрудник МЧС Костров

Бывший сотрудник МЧС Андрей Костров назначен на должность заместителя главы администрации Кронштадтского района, информация об этом появилась на сайте администрации. Ранее он возглавлял районный Отдел надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС.

Костров работал на должности главы ОНДПР с июня 2016 года. С его переходом количество руководителей в районной администрации возросло до четырех человек.

До начала октября в руководстве района находились его глава Андрей Кононов и замглавы Елена Рыкина. Позже к ним присоединилась Надежда Капран, которая до того была главным специалистом финансово-бухгалтерского управления в комитете имущественных отношений.

В конце июля администрацию покинул Андрей Бережной, который с апреля 2023 года занимал должность замглавы района.

Андрей Казарлыга / Фото: Администрация Кронштадтского района


