Сотрудница КИО стала замглавы Кронштадского района

Новым заместителем главы администрации Кронштадтского района стала Надежда Капран, которая ранее трудилась в комитете имущественных отношений Петербурга. Как рассказали ЗАКС.Ру в пресс-службе районной администрации, Капран приступила к обязанностям в конце сентября.

До назначения в Кронштадтский район Капран занимала должность главного специалиста финансово-бухгалтерского управления в комитете имущественных отношений.

До недавнего времени администрация Кронштадтского района состояла лишь из двух руководителей: главы Андрея Кононова и его заместителя Елены Рыкиной. В конце июля администрацию покинул Андрей Бережной. Он курировал жилищную политику, вопросы законности и правопорядка, а также информатизации и связи.

Константин Леньков / Фото: Администрация Кронштадтского района