7 ноября 2025, 12:46

Первый зампред комтранса Алексей Львов освобожден от должности

Комитет по транспорту Петербурга покинул Алексей Львов, занимавший должность первого заместителя председателя комитета, выяснил ЗАКС.Ру. В пресс-службе ведомства подтвердили ЗАКС.Ру, что Львов покинул пост в первых числах ноября в связи истечением контракта. Чиновник проработал в комтрансе более десяти лет. 

На службу в комитет по транспорту он пришел весной 2014 года. Карьера Львова в администрации Петербурга началась в конце 90-х. С 1999 по 2004 год он работал в комитете экономического развития, промышленной политики и торговли. Позже перешел в комитет по транспортно-транзитной политике. До 2012 года являлся исполняющим обязанности председателя КТТП. С января 2013 по март 2014 года Львов возглавлял комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области.

Константин Леньков / Фото: Комитет по транспорту


