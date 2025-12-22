В администрации Красногвардейского района появился новый замглавы

Новым заместителем главы Красногвардейского района Петербурга стал Роман Михайлов, сообщили в пресс-службе района. В его зону ответственности вошли вопросы безопасности, межнациональных отношений и реализации миграционной политики. Как уточнили ЗАКС.Ру в администрации, Михайлова представили коллективу в понедельник, 22 декабря. К работе он приступил в конце прошлой недели.

В прошлом Михайлов работал в федеральных органах власти в сфере надзорной деятельности. Женат, отец троих детей, добавили в пресс-службе Красногвардейского района.

Ранее за вопросы безопасности в Красногвардейском районе отвечал Виталий Ярославлев. Теперь он будет трудиться в Смольном. Он возглавил управление организации мероприятий гражданской защиты и пожарной безопасности в комитете по вопросам законности.

На прошлой неделе ЗАКС.Ру писал о возможном уходе из Смольного председателя комитета по транспорту Валентина Енокаева. По данным СМИ, он может перейти на работу в коммерческие структуры.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру