Зампред комитета по здравоохранению Мотовилов получил повышение

Петербургский комитет по здравоохранению сообщил 5 ноября о кадровой перестановке среди руководителей. Заместитель главы Дмитрий Мотовилов назначен первым зампредом комитета.

Должность зампреда Мотовилов занимал с 2020 года. Во время пандемии коронавируса чиновник курировал оказание амбулаторной помощи заболевшим ковидом. В заслугу ему комитет поставил модернизацию первичного звена здравоохранения. Кроме того, Мотовилов обеспечивает реализацию нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь".

"Приоритетом в своей работе Дмитрий Мотовилов считает успешное развитие профилактического направления, что обеспечивается широким охватом населения города диспансеризацией и диспансерным наблюдением", — отметили в комздраве.

До назначения на пост зампреда Мотовилов четыре года возглавлял отдел здравоохранения Калининского района, а перед этим был главным врачом поликлиники № 96. Также его дважды избирали депутатом МО "Северный", это последовательно происходило в 2009 и 2014 годах.

Кадровые перестановки в руководстве комздрава продолжаются уже не первый месяц. В мае комитет покинули Ольга Гранатович и Марна Виталюева, которые занимали должности заместителей председателя. Спустя месяц врио главы комитета стал Андрей Сарана, который до этого шесть лет был первым зампредом. Предыдущий врио главы Юрий Шишкин стал советником губернатора Александра Беглова. Полноправным главой комздрава Сарана стал в середине сентября.

Андрей Казарлыга / Фото: Комитет по здравоохранению