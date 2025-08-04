Администрацию Кронштадтского района покинул заместитель главы Андрей Бережной

Заместитель главы Кронштадтского района Андрей Бережной покинул должность. Как сообщили ЗАКС.Ру в пресс-службе районной администрации, 31 июля Бережной отработал свой последний рабочий день в этом посту.

Бережной состоял в руководстве района с апреля 2023 года. В его зону ответственности входили вопросы жилищной политики, законности и правопорядка, а также информатизации и связи. До этого он в течении десяти лет являлся начальником жилищного отдела в районной администрации. Работу в Кронштадте он начал в 2004 году.

Сейчас среди руководителей района числятся лишь два человека: глава Андрей Кононов и первый заместитель главы Елена Рыкина.

Ранее ЗАКС.Ру рассказывал о назначении сотрудника администрации Кировского района Андрея Коршунов на пост заместителя главы района.

Константин Леньков / Фото: Администрация Кронштадского района