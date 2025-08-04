В администрации Кировского района новый заместитель главы

Бывший начальник отдела потребительского рынка администрации Кировского района Андрей Коршунов назначен на должность заместителя главы района, сообщили ЗАКС.Ру в пресс-службе администрации 4 августа. Он приступил к своим обязанностям в конце июля - начале августа.

Коршунов на новом посту будет курировать вопросы жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, транспорта, текущего ремонта, содержания дорог и дорожного строительства.

Ранее ЗАКС.Ру рассказывал о назначении Егора Пащенко на должность заместителя комитета по благоустройству. До этого он занимал должность директора в ГБУ "Центральное".

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру