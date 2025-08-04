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Новости 4 августа 2025, 15:03

В администрации Кировского района новый заместитель главы

фото ЗакС политика В администрации Кировского района новый заместитель главы

Бывший начальник отдела потребительского рынка администрации Кировского района Андрей Коршунов назначен на должность заместителя главы района, сообщили ЗАКС.Ру в пресс-службе администрации 4 августа. Он приступил к своим обязанностям в конце июля - начале августа. 

Коршунов на новом посту будет курировать вопросы жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, транспорта, текущего ремонта, содержания дорог и дорожного строительства. 

Ранее ЗАКС.Ру рассказывал о назначении Егора Пащенко на должность заместителя комитета по благоустройству. До этого он занимал должность директора в ГБУ "Центральное".

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


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