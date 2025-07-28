Егор Пащенко вернулся в комитет по благоустройству

С 28 июля Егор Пащенко занимает должность заместителя председателя комитета по благоустройству Петербурга, сообщили ЗАКС.Ру в пресс-службе ведомства. До назначения он являлся директором ГБУ "Центральное". В комблаге он будет курировать работу отдела комплексной уборки и отдела содержания и эксплуатации дорог.

"Убеждён, что в новой должности я смогу внести ещё больший вклад в развитие сферы благоустройства Санкт-Петербурга, в том числе в работу нашего предприятия. Наше взаимодействие не прекращается – оно просто переходит на новый уровень", - прокомментировал свое назначение Пащенко в своих социальных сетях.

Отметим, ранее Пащенко уже занимал должность заместителя председателя комитета, примерно в 2020-2021 годах. В основном он занимался вопросами дорожного хозяйства.

Ранее ЗАКС.Ру рассказывал о новом заместителе председателя комитета по вопросам законности и правопорядка Игоре Лукашове.

Константин Леньков / Фото Егор Пащенко