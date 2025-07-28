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Новости 28 июля 2025, 17:12

Егор Пащенко вернулся в комитет по благоустройству

фото ЗакС политика Егор Пащенко вернулся в комитет по благоустройству

С 28 июля Егор Пащенко занимает должность заместителя председателя комитета по благоустройству Петербурга, сообщили ЗАКС.Ру в пресс-службе ведомства. До назначения он являлся директором ГБУ "Центральное". В комблаге он будет курировать работу отдела комплексной уборки и отдела содержания и эксплуатации дорог.

"Убеждён, что в новой должности я смогу внести ещё больший вклад в развитие сферы благоустройства Санкт-Петербурга, в том числе в работу нашего предприятия. Наше взаимодействие не прекращается – оно просто переходит на новый уровень", - прокомментировал свое назначение Пащенко в своих социальных сетях. 

Отметим, ранее Пащенко уже занимал должность заместителя председателя комитета, примерно в 2020-2021 годах. В основном он занимался вопросами дорожного хозяйства. 

Ранее ЗАКС.Ру рассказывал о новом заместителе председателя комитета по вопросам законности и правопорядка Игоре Лукашове. 

Константин Леньков / Фото Егор Пащенко


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