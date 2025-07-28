В комитете по вопросам законности появился новый заместитель председателя

Новым заместителем председателя комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Петербурга стал Игорь Лукашов, следует из информации на сайте администрации города, обратил внимание ЗАКС.Ру 28 июля. Лукашов будет отвечать за работу управления организации мероприятий гражданской защиты и пожарной безопасности и отдела мониторинга и прогнозирования.

До назначения чиновник был начальником организационного управления комитета. Ранее Лукашов работал в структурах МВД. Например, занимал должность заместителя начальника правового управления ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Ранее ЗАКС.Ру писал об уходе из комитета по вопросам законности заместителя председателя Владимира Гусева, который курировал вопросы ГО и ЧС.

Константин Леньков / Фото: Смольный