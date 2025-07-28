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Новости 28 июля 2025, 16:44

В комитете по вопросам законности появился новый заместитель председателя

фото ЗакС политика В комитете по вопросам законности появился новый заместитель председателя

Новым заместителем председателя комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Петербурга стал Игорь Лукашов, следует из информации на сайте администрации города, обратил внимание ЗАКС.Ру 28 июля. Лукашов будет отвечать за работу управления организации мероприятий гражданской защиты и пожарной безопасности и отдела мониторинга и прогнозирования. 

До назначения чиновник был начальником организационного управления комитета. Ранее Лукашов работал в структурах МВД. Например, занимал должность заместителя начальника правового управления ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области. 

Ранее ЗАКС.Ру писал об уходе из комитета по вопросам законности заместителя председателя Владимира Гусева, который курировал вопросы ГО и ЧС. 

Константин Леньков / Фото: Смольный


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