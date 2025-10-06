Беглов назначил главой КРТИ врио председателя Варова

Губернатор Петербурга Александр Беглов назначил Егвения Варова на должность председателя комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ), сообщила пресс-служба Смольного 6 октября. Ранее Варов занимал должность врио главы ведомства.

Беглов поздравил Варова с назначением в ходе рабочего совещания с членами правительства, а также дал распоряжение вручить ему служебное удостоверение.

Евгений Варов временно исполнял обязанности председателя КРТИ с ноября 2024 года. До этого чиновник занимал должность заместителя главы ведомства, а с 2020 по 2024 год возглавлял подведомственное комитету ГКУ "Дирекция транспортного строительства". За время своей карьеры также трудился в ЗАО "ВАД", ООО "Трансстроймеханизация" и подведомственных учреждениях Росавтодора. В 2019 году являлся начальником Управления имущественных отношений Росавтодора.

Анастасия Луценко / Фото: КРТИ